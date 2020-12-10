В пятницу 7 улиц Липецка останутся без света, 12 - без холодной воды

В Липецке в пятницу отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 11 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию, холодную и горячую воду. Так, с 9 утра до 12 дня без света останутся жители дома №108 по проспекту Победы. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Светлова, 26, 29а, 31; Писарева, 35; Амурская, 1-5; Гайдара, 8, 13, 15, 17, 19, 23; Шерстобитова, 14; Добровская, Бурлакова.

С 10 утра до 2 часов дня горячую воду и отопление отключат в доме №20 по улице Новая.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Лутова, 11; 9 Мая, 4, 6; Суворова, 15, 15а, 24, 22, 13, 11, 9, 9а, 7; Прокатная, 20, 21, 23; Невского, 13, 15; Осипенко, 2, 4-9, 8а; 6 Гвардейской Дивизии, 7-10; проспект Мира, 30; переулок Кочубея.

На этот же период времени краны пересохнут на верхних этажах домов по улицам Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б, 4а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы,22.

Воду подвезут по адресам: улица Лутова,11; Прокатная,21; 6 Гвардейской Дивизии,7; Папина,6. Подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.