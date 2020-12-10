Следственный комитет выяснит, почему в Липецке на улице Интернациональная замерзают пенсионеры

Липецкие пенсионеры пожаловались на низкие температуры в квартире Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке региональный СКР проводит доследственную проверку по информации о предоставлении некачественных услуг ЖКХ. Согласно сообщениям, 71-летняя пенсионерка и ее муж, инвалид 1 группы, мерзнут в своей квартире. Они проживают в двухэтажном доме на улице Интернациональная. Температура воздуха в квартире падала до 12-13 градусов. Также есть информация о проблемах с отоплением в соседних домах.

Проверку организовали по указанию руководителя областного Следственного комитета Евгения Шаповалова. В ходе мероприятий специалисты проверят условия проживания пенсионеров. Установят лиц, ответственных за предоставление услуг ЖКХ. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Кстати, этой ночью в Липецке синоптики обещают до 14 градусов мороза.