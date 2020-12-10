В ночь на пятницу в Липецке до 17 градусов мороза

В Липецке морозно и пока без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 11 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. В этот день снега не предвидится - по данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -12 -17 градусов.

Днем в регионе от 2 до 7 градусов мороза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 761 мм рт.ст.

В субботу, 12 декабря, синоптики наконец-то обещают снег в Липецке во второй половине дня. Но совсем немного - 0,2 мм осадков.

В темное время в областном центре около 10 градусов ниже ноля. Затем температура будет повышаться и остановится на отметке в -3 градуса. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст.