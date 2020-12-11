Под Липецком ищут мужчину, пропавшего в конце ноября

В Липецкой области ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 38-летнего мужчину. Бочаров Денис Владимирович пропал в селе Введенка. С 27 ноября о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пропавший может находиться в любом районе. Нужно помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черные спортивные брюки, черная шапка, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Дениса Бочарова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 0 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" экстренные службы.