Под Липецком "Киа" врезалась в 2 грузовика: автоледи погибла на месте

Под Липецком в ДТП погибла женщина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 1 6101 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль пьяными. Еще 43 человека не пристегнулись. Автомобилисты 1 193 раза превысили скорость. Произошло 28 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший четверг, 10 декабря, на улице Ковалева в Липецке водитель "Рено" сбил 81-летнего пенсионера. ДТП случилось в зоне нерегулируемого пегеходного перехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В Задонском районе на трассе "Дон" под колеса "Тойоты" попал 41-летний пешеход. Его госпитализировали. По предварительным данным, мужчина шел по дороге в темноте, на его одежде не было световозвращающих элементов.

В тот же день в Краснинском районе на автодороге Елец-Талица-Красное "Киа" вылетел на встречку. По предварительным данным, 65-летняя автоледи за рулем легковушки не справилась с управлением, машину занесло. Она лоб в лоб столкнулась с КамАЗом. От удара машину откинуло на грузовой автомобиль - "Сканию", который ехал по другой полосе. От полученных травм женщина скончалась на месте.