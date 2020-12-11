Руководители Липецка и области вручили отличившимся школьникам их первые паспорта

Юные липчане получили свои первые паспорта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Накануне, 10 декабря, руководители Липецка и области вручили юным жителям региона их первые паспорта. Из рук мэра города Евгении Уваркиной документ получили 12 молодых людей. Это победители школьных олимпиад, интеллектуальных и спортивных состязаний, лидеры ученического самоуправления, активные волонтеры.

- Сегодня вы получили символ следующего этапа жизненного пути, - обратилась к липчанам Евгения Уваркина. - Вы уже большие молодцы – ежедневно делаете мир вокруг себя и нашу жизнь лучше. Уверена, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей страны. Помните, дорогие, что будущее страны – в ваших руках.

Еще 53 школьникам паспорта вручил губернатор региона Игорь Артамонов. В торжественной обстановке документы получили победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний, а также активисты общественных организаций.