Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 декабря 2020 года: 153 новых случая

За сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 153 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 153 человек. Так, к этой пятнице, 11 декабря, в регионе зарегистрировано 12 837 случаев COVID-19.

Накануне число заболевших было ниже - 148. Большинство из них, как и ранее, жители Липецка - 82 зараженных. В Хлевенском районе 13 случаев. В Тербунском - 12. В остальных районах области от 1 до 11 заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 4 жителя Липецкой области. С начала пандемии в регионе умерли 162 человека.

Липчан просят соблюдать правила безопасности при COVID-19. Так, на днях сотрудники управление потребрынка обнаружили нарушения санитарных норм в 4 магазинах одной торговой сети. Юридическому лицу грозит штраф в 2 млн рублей.