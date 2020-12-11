Под Липецком строительная фирма задолжала работникам 200000 рублей

Работникам строительной фирмы в Ельце не выплатили зарплату Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области работники строительной фирмы остались без зарплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По данным следствия, гендиректор организации не выплатил зарплату двум работникам в Ельце. Мужчины не получили ни копейки с мая по сентябрь 2020 года. Перед ними образовалась задолженность в более чем 200 тыс. рублей. Следствие считает, что на счетах фирмы имелись необходимые средства для расчета. Однако, руководство решило потратить деньги на другие цели.

Следственный отдел Ельца возбудил уголовное дело в отношении гендиректора по ч.2 ст.145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Следствие принимает меры, чтобы погасить задолженность по зарплатам - устанавливается имущество руководителя и организации, обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.