За два дня 80 липчан нарушили правила перевозки детей в автомобиле

Некоторые липчане пренебрегают правилами безопасности детей в машине Фото: Юлия КЛЮЕВА

На этой неделе 9 и 10 декабря автоинспекторы провели рейд в Липецке. Они проверили наличие в автомобилях детских удерживающих устройств. Сотрудники ГИБДД стояли у детских садов, школ и других заведений, куда родители часто подвозят маленьких пассажиров.

За два дня автоинспекторы выявили 80 нарушителей. На этих водителей составили административные протоколы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ "Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения". Теперь липчанам придется выплатить штраф - 3 тыс. рублей.

Липчан призывают не игнорировать правила безопасности. Более того, родители должны быть примером своим детям и пристегиваться ремнями безопасности. Подобные рейды будут периодически проводить в областном центре.