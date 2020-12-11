Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 декабря 2020 года: выписали 103 человека

За время пандемии 10 099 липчан справились с болезнью Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 11 декабря 2020 года - медики выписали 103 человека. С начала пандемии с COVID-19 справились 10 099 человек. Всего заболели 12 837 липчан.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 153 жителей региона. В Липецке 64 заболевших. В Ельце - 24. В Воловском районе 13 новых случаев. В Краснинском - 8. В Лебедянском - 7. В Чаплыгинском районе заразились 6 человек. В Грязинском и Усманском - по 5. В Измалковском и Становлянском районах заболели по 4 жителя. В Елецком и Липецком - по 3. В Долгоруковском - 2. В Добринском, Добровском, Задонском, Тербунском и Лев-Толстовском районах по 1 случаю.

Лечатся 2 576 человек. Из них 979 пациентов лежат в инфекционных госпиталях. Дома с легкой формой COVID-19 остаются 1 597 липчан.

За прошедшие сутки скончались еще 4 человека. Всего умерли 162 пациента.