В субботу жители Липецка останутся без холодной воды и света

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 декабря, в Липецке ожидается отключение света, горячей и холодной воды. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8; Папина, 9; Гоголя, 2; Юных Натуралистов, 13.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в селе Подгорное по улице Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11.

Холодной воды не будет с 10 утра до 8 часов вечера по адресам: улица 6-й Гвардейской Дивизии, 12-18, 22; К. Шаталовой, 1-4, 6, 8, 10. А также в селе Подгорном по улицам Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11; Подгоренская, 4, 6, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 20.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Ильича, Ватутина, Зеленая, Литейная, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинская, 25; переулок Театральный, Парковый, Лесной, 2-Лесной, Садовый, 2 Садовый, Моторный, 2-й Моторный.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут к дому №2 по улице Крайняя и дому №14 по улице 6-й Гвардейский Дивизии, а также по заявкам жителей. Вопросы по телефонам 175 и 236-175.