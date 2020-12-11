В Липецке собака закрылась на засов в квартире, оставив хозяйку на улице

Спасатели аккуратно вскрыли замок Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

За минувшие сутки, 10 и 11 декабря, липецким спасателям пришлось дважды выезжать на вскрытие замков в квартирах. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, оба случая были неординарные.

Так на улице Гагарина в квартире закрылась собака. Хозяйка не ожидала подвоха от питомца и ненадолго вышла на улицу. В этот момент крупный пес повернул задвижку на двери изнутри. Спасатели дежурной смены максимально аккуратно решили проблему, практически не повредив дверь. Кстати похожий случай уже был в Липецке 8 марта, когда в квартире на улице Шерстобитова закрылась хаски.

Второй вызову поступил 11 декабря из дома на улице Марины Расковой. Там оказалась забаррикадирована в квартире семья с маленьким ребенком. В двери заклинило замок. Глава семейства выбрался наружу через окно второго этажа и попытался починить замок, но безуспешно. В итоге с механизмом благополучно справились спасатели.