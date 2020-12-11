Перед Новым годом в парке Победы в Липецке зальют большой каток

Каток зальют в Парке победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся залить еще один каток, который появится на территории парка Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик заканчивает строительство павильона с прокатом и кафе.

На самом катке через неделю начнут ставить айс-маты. На площадку уложат 50-сантиметровый утеплитель, сверху трубы с хладогеном и рядом установку для охлаждения. Во время морозов система будет отключаться автоматически и включатся при температура выше -3 градусов, чтобы лед не таял.

Так каток сможет работать до оттепели. Поддерживать ледовое покрытие будут заливочные машины. Закончить все работы и открыть каток должны перед Новым годом.