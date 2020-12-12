Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 12 декабря 2020 года: 146 заболевших

За сутки в Липецкой области 146 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки в заболели 146 жителей области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в эту субботу, 12 декабря.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Липецке - 95. Затем идет Елец - 19 зараженных. В Измалковском районе - 9. В Елецком районе диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Лебедянском - у 5. В Грязинском и Липецком районах по 3 заболевших. В Становлянском и Воловском - по 2. В Добринском и Добровском - по 1.

С начала пандемии в регионе выявили 12 983 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался 1 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего умерли 163 жителя области.

Липчан просят соблюдать меры безопасности - носить защитные маски, избегать места скопления людей.