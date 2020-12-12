С января липчане смогут летать в Казань и Минеральные Воды

Скоро липчане смогут летать в Казань и Минеральные Воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2021 году из Липецка можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды. Липецкий аэропорт утвердил расписание на новый период. Первый рейс в Казань поставлен на 13 января. Самолеты в этот город будут летать из областного центра по средам и воскресеньям.

С 14 января стартуют полеты в Минеральные Воды. Вылеты будут проходить также 2 дня в неделю - по четвергам и воскресеньям. Липчане продолжат летать в Санкт-Петербург. Регулярность рейсов в Северную столицу России - по пятницам и воскресеньям.

Напомним, что Росавиация одобрила субсидии на 6 маршрутов из Липецка на 2021 год. То есть по перечисленным направлениям билеты будут стоить дешевле. Расписание на весенне-летний период до Анапы, Симферополя и Сочи пока согласуется. Известно, что по каждому направлению самолеты будут летать 2 раза в неделю.