Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 декабря 2020 года: выписали 76 пациентов

В Липецкой области с коронавирусом справились 10 175 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 12 декабря 2020 года составило 10 175 человек. По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки медики выписали 76 пациентов. Результаты анализов показали, что они здоровы.

Всего в регионе выявили 12 983 случая заражения COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 146 липчан. Лечение продолжают 2 645 человек. Из них большинство находятся дома под присмотром врачей - 1 671 пациент. У этих людей болезнь протекает в легкой форме. У 974 жителей области более серьезная форма COVID-19, поэтому их пришлось госпитализировать в инфекционные госпитали.

За сутки с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в регионе скончался 1 человек. С начала пандемии умерли 163 пациента.