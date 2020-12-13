22-летний липчанин попал под статью за кражу дорого фотоаппарата

8 декабря к полицейским обратился представитель одного из предприятий. Он рассказал, что кто-то украл со склада предприятия фотоаппарат стоимостью 120 000 рублей. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохрантели задержали подозреваемого. Им оказался сотрудник подрядной организации - 22-летний липчанин. Молодой человек сдал технику в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Он предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.