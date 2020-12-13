В Липецком художественном музее нашли картину с "секретом"

фото: https://vk.com/lipetskayaoblast

Необычный случай произошел в Липецком художественном музее. Как сообщили в группе администрации области, сотрудники готовили к экспозиции натюрморт елецкого художника Николая Климова и заметили странные дефекты.

Тогда специалисты музея пригласили реставратора, чтобы тот осмотрел полотно. Но вместо вместо недостатков он обнаружил впечатляющий сюрприз: в одной картине скрыта вторая. За натюрмортом находился пейзаж.

Как говорят искусствоведы, для липецких музеев это случай исключительный.