Коронавирус в Липецкой области на 13 декабря: 148 человек заразились, трое умерли

За последние сутки в регионе выявили 148 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие распределились по городам и районам следующим образом: Липецк - 64, Елец - 11, Грязинский район - один, Данковский - восемь, Добринский район - один, Добровский и Долгоруковский районы - по два, Елецкий район - девять, Измалковский, Краснинский, Лебедянский районы - по семь, Лев-Толстовский район - восемь, Липецкий - пять, Тербунский район - семь, Усманский район - четыре, Чаплыгинский район - пять.

Всего в регионе зарегистрировали 13 131 зараженных коронавирусом. Выздоровели 10 197 человек, накануне окончили лечение 148 пациентов. Кроме того, за сутки умерли три больных. Количество смертей выросло до 166

Продолжают лечение, по данным на 13 декабря, 2 768 человек. В больницах находятся 1039 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому 1729 пациентов с легкой формой COVID-19.