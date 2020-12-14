Под Липецком сгорел частный дом: есть погибшие

В Липецкой области сгорел дом: погибли двое Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшее воскресенье, 13 декабря, в Липецкой области произошла трагедия. В селе Грачевка Усманского района вспыхнул частный дом. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14.57 от очевидцев происшествия.

К дому по улице Крупской направили 3 отделения пожарной охраны. Когда они прибыли на место, дом полыхал. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. Погибли 2 человека. Причину произошедшего устанавливают специалисты.

Липчан призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов.