Липчанин взял кредит в 400000 рублей и перевел все деньги мошенникам

Липчане верят мошенникам и переводят им крупные суммы денег Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие четверо суток от действий мошенников пострадали 17 жителей Липецкой области. Они лишились более 1 200 000 рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, лжесотрудники службы безопасности банков обманули 8 липчан. Так, 10 декабря 45-летнему мужчине из Ельца позвонил неизвестный. Он сообщил, что на имя ельчанина пытаются оформить кредит в 400 тыс. рублей. Якобы банковский сотрудник успокоил клиента, пообещав решить эту проблему. И рассказал несчастному, что нужно сделать: оформить кредит на ту же сумму через мобильное приложение, поехать в банк и снять эти деньги.

Мужчина выполнил все действия, после чего ему вновь позвонил злодей. Мошенник, под предлогом сохранности крупной суммы, предложил ельчанину положить деньги на 14 абонентских номеров. Тот беспрекословно согласился. Когда потерпевший понял, что его обманули, пошел в полицию.