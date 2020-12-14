Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 декабря 2020 года: заболели 150 человек

Еще 148 жителей Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области – за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 150 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего в регионе COVID-19 выявили у 13 281 жителей.

Напомним, что накануне эта цифра была ниже – в воскресенье коронавирусом заболели 148 человек. Выздоровели 10 197 липчан. Лечение продолжают 2 768 жителей региона. Из них 1 729 пациентов находятся дома – ковид протекает в легкой форме. Госпитализировали 1 039 человек.

За сутки скончались еще 2. С начала пандемии количество умерших в Липецкой области достигло 168.

Липчан просят соблюдать правила безопасности при коронавирусе. Напомним, что за нарушения санитарных норм сети магазинов в Липецке придется заплатить 2 млн рублей штрафа. Подробности здесь.