Под Липецком бывший боксер убил соседа ударом кулака в живот и вынес тело в лес

Драка между соседями в Липецкой области закончилось смертью. Все случилось 11 декабря в селе Новоникольское Усманского района, где 58-летний мужчина позвал в гости 38-летнего соседа, чтобы «культурно» отдохнуть.

По версии следствия, в процессе совместно распития алкоголя между мужчинами разгорелась ссора. Вскоре словесная перепалка переросла в пьяную драку. Хозяин дома избил гостя кулаками в живот – тупая травма привела к смерти.

Далее сосед решил избавиться от тела. Он оттащил труп в лес и оставил в овраге, а вещи покойного сжег в печке. Спустя сутки, он рассказал о случившемся своей знакомой. Когда приехали правоохранительные органы мужчина во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, на допросе задержанный пояснил, что профессионально занимался боксом и бил знакомого со всей силы. По словам бывшего спортсмена, драка началась из-за того, что гость не хотел уходить.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.