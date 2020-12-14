В Липецке три машины ДПС гонялись за нарушителем по улицам

В Липецке очевидцы сняли на камеру эпичную погоню автоинспекторов за нарушителем и выложили видео в сеть. Судя по записи, действие происходило в центре города – в районе площади Петра Великого, накануне вечером, 13 декабря.

На кадрах видно, как красный «ВАЗ-2109» мчит по улице Первомайской, лихую «девятку» преследуют сразу три автомобиля ДПС с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Но водитель легковушки не реагирует, лиха опасно вылетает на перекресток у здания Арбитражного суда и поворачивает в сторону Петровского моста.

Благо грубое нарушение ПДД и игнорирование требования автоинспекторов обошлось без ДТП и человеческих жертв.