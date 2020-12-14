В Липецке на дистанционное обучение перевели 37 классов в 19 школах

В Липецке продолжают переводить классы на дистанционное обучение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот день, 14 декабря, из дома учатся 37 классов в 19 школах города. По требованию Росотребнадзора, класс переводят на дистанционку, когда количество заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Обычно школьников переводят на дистанционное обучение на неделю, далее смотрят по ситуации, как только простывших детей становится меньше ученики возвращаются к обычным урокам оффлайн.

В администрации подчеркнули, что еще ни одна школа не ушла на карантин полностью и внеплановых каникул нигде нет. По официальным данным на сегодняшний день в Липецке ОРВИ заболели 3964 школьников – это 6.9% от общего числа, а также 185 педагогов – 6%.

Учителей, которые находятся на больничном, подменяют будущие педагоги – студенты ЛГПУ.