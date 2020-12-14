Мост в Новой жизни под Липецком обещают достроить вовремя

Строительство нового путепровода в районе Новой жизни в Липецке подходит к концу. По данным администрации города, рабочие поставили дорожные знаки, сейчас наносят разметку и устанавливаю барьеры. На мосту уже есть новые фонарные столбы, которые осталось только проверить.

По оценке специалистов городского управления строительство, мост готов на 97%. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик укладывается в сроки. То есть, мост, как и обещали, должны успеть открыть в этом году.

Напомним, строить его начали в январе этого года. Мост теперь будет состоять из двух частей: старая ведет в сторону Грязей, новая – в Липецк, ездить можно будет по обеим.