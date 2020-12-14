Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выше порога эпидемии

В Липецкой области растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, в Липецкой области зарегистрировали 7252 случая ОРВИ – это на 5.8% больше, чем на предыдущей неделе. На данный момент расчетный эпидемический порог превышен на 9.1%. Случаев гриппа пока не регистрировали.

Больше половины заболевших дети – 55.7%. Среди детей до 6 лет эпидемии нет, от 7 до 14 лет – на грани эпидемии и старше 15 лет показатель превышает расчетный эпидпорог на 11.8%. Как поясняют эксперты, это связано с тем, что взрослые теперь чаще обращаются к врачам, чем в прошлые сезоны.

В самом Липецке зарегистрировали 4696 случаев ОРВИ, что на 7.5% больше прошлой недели – это 64.8% от общего показателя по области. Показатели в областном центре выше эпидпорога на 7.5%.