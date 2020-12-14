Лесники развозят новогодние елки по больницам и поликлиникам Липецка

Лесники впервые развозят елки по больницам Фото: Управления лесного хозяйства Липецкой области

В Липецкой области лесники начали развозить новогодние елки по больницам и поликлиникам. Как пояснили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, такое решение приняли в связи с напряженной работой медицинских учреждений области в период коронавируса.

Сотрудники управления развозят елочки, чтобы создать в больницах и поликлиниках праздничное настроение к Новому году и Рождеству.

Такое мероприятие проходит в Липецкой области впервые. Главная цель – поддержать медработников в нелегком труде и порадовать пациентов. Всего по медучреждениям развезут 360 новогодних деревьев.