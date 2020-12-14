МЧС предупреждает липчан о гололеде и сильном снегопаде

Спасатели предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях в Липецке. Как сообщает МЧС региона, в городе ожидаются осадки в виде мороси и снега, который будет идти всю ночь. К утру снегопад усилится, местами возможен гололед.

Также ночью на дорогах ожидаются снежные заносы. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью – 5-10 градусов мороза, днем до 6 градусов ниже нуля.

По данным синоптиков, снег будет идти до середины недели. Крепких морозов при этом не обещают, столбик термометра не опустится ниже отметки в -6°С. Перед выходными ожидается даже плюсовая температура. А вот со следующей недели начнет резко холодать, пик морозов придется на вторую половину декабря.