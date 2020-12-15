Ночью дороги Липецка расчищали от снега 60 машин и 150 дворников

В Липецке всю ночь расчищали снег Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке наконец-то выпал снег. Накануне, 14 декабря, снежная стихия обрушилась на город. За ночь специалисты управления благоустройства трижды посыпали дороги пескосоляной смесью и технической солью. Такая мера необходима – предотвращает образование наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицы областного центра вышло около 60 машин спецтехники, а также 150 сотрудников управления. В 3 часа нови дороги подметала спецтехника. А в 4 утра – дворники. Их задача – рассыпать противогололедные материалы, очистить остановки и пешеходные зоны. В ближайшее время специалисты перейдут в частный сектор.

МЧС предупреждает липчан - в этот вторник, 15 декабря, в области ожидается туман и гололед.