Под Липецком столкнулись грузовики: один из водителей погиб

Под Липецком грузовики попали в серьезное ДТП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этим утром, 15 декабря, в Липецкой области произошла авария. В Елецком районе столкнулись 2 грузовика. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП случилось на 19 км трассы Р-119 недалеко от деревни Аксенкино.

Под Липецком грузовики попали в серьезное ДТП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

От удара тяжелогрузы вылетели в кювет. У одной из машин полностью деформировалась кабина - она превратилась в груду металла. Второй грузовик пострадал меньше. В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

К сожалению, авария привела к трагическим последствиям. Один из водителей погиб на месте. Еще один человек пострадал.

Липчан просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".