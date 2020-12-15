МЧС предупреждает: в Липецке туман и гололед

МЧС предупреждает липчан о тумане и гололеде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа этого вторника, 15 декабря, ожидается туман с видимостью менее 500 метров, а также гололед. Такая погода сохранится в течение дня.

Липчан просят быть внимательными и осторожными, особенно водителей. Напомним, этим утром в Елецком районе произошла серьезная авария - столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.

Днем в регионе около 2 градусов мороза. Снег будет идти до вечера. По информации синоптиков, осадки прекратятся только к ночи. Ветер южный 3-5 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 754 мм рт.ст.