Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 15 декабря 2020 года: скончались еще 7 человек

Борьба с коронавирусом в Липецке продолжается Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 15 декабря 2020 года увеличилось. За сутки скончались еще 7 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. За все время пандемии не удалось спасти 177 жителей региона.

Также за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 152 человек. Всего в области выявили 13 433 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, что днем ранее было 150 заболевших. Выздоровели 10 220 липчан. На лечении находятся 2 891 человек. Из них более 1700 медики наблюдают на дому. У этих людей болезнь протекает в легкой форме. Остальных пришлось отправить в инфекционные госпитали.

Липчан просят соблюдать правила безопасности при COVID-19: надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.