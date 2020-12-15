Под Липецком «Опель» вылетел в кювет и перевернулся: погиб пассажир

В Липецкой области произошло серьезное ДТП: погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 14 декабря, в Липецке на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП. 28-летняя автоледи за рулем «Хендай» врезалась в столб. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавшую с травмами госпитализировали.

На улице Металлургов «ВАЗ-21099» сбил 27-летнюю девушку. Ее доставили в больницу. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в Липецком районе на трассе Липецк-Данков столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Веста». В аварии пострадала 41-летняя водитель иномарки. Ее отвезли в больницу.

В Грязинском районе на трассе Липецк-Грязи «Опель Астра» вылетел с дороги. Машина перевернулась. От полученных травм скончался 32-летний пассажир машины. Госпитализировали 23-летнюю пассажирку с травмами.