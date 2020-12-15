Под Липецком парни напали на мужчину и отняли дорогие часы, золото и деньги

Группу молодых парней, устроивших разбой, задержали Фото: принтскрин видео.

На прошлой неделе в отдел полиции по Грязинскому району обратился 39-летний местный житель. В заявлении он указал, что его ограбили трое неизвестных мужчин. Это произошло в одном из частных домов в Грязях. Злодеи, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, похитили у него наручные часы известного бренда, золотые изделия и 92 тыс. рублей. А также перевели с его банковской карты на свои счета 70 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подозреваемых задержали по «горячим следам» и доставили их в отдел. Предполагаемыми преступниками оказались неработающие жители города. Двоим из них по 22 года, третьему – 24. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание – до 10 лет тюрьмы.