Коронакризис не помешал «Открытию» идти вперед

Банкир уверен: маржа банка будет только расти

Накануне президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил об этом в интервью «РБК».

По словам банкира, рост кредитного портфеля в банке в 2019 году составил 50%, а по итогам 20-го превысит 30%. И, несмотря на коронакризис, у банка нет ни одного проблемного нового заемщика в корпоративном портфеле за последние полгода. Качество же кредитного портфеля банка значительно отличается от банков-конкурентов в лучшую сторону, подчеркивает Задорнов:

- У нас абсолютно «свежий» портфель. Корпоративный портфель сейчас составляет примерно 1 триллион рублей, портфель малого бизнеса на конец 2020 года будет насчитывать 150 миллиардов. Наше преимущество в том, что мы как стартап сформировали портфель в основном в 2019-2020 годах.

Ипотечный портфель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» к концу года составит около 270 миллиардов рублей. Кроме того, банк - один из крупнейших кредиторов-застройщиков на рынке. При таком портфеле около 15% процентного дохода банк зарабатывает именно на ипотеке.

Задорнов полагает, что в обозримой перспективе комиссионные доходы будут компенсировать банкам неизбежное сужение маржи:

- Правда, к «Открытию» это не относится, потому что мы унаследовали портфель, где было много активов, а кредитный портфель был относительно невелик. В 2018 году он составлял всего 30% от всех активов, к концу прошлого года - уже порядка 45%. К концу текущего года, надеюсь, мы доведем кредитный портфель до 60%, - подчеркнул глава банка.