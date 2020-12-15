Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 декабря 2020 года: выписали 112 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 15 декабря 2020 года достигло 10 332. За минувшие сутки медики выписали еще 112 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего сначала пандемии в регионе зарегистрировали 13 433 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 152 жителей. Так, в Липецке заболели 88 человек. В Ельце-28. В Лебедянском районе – 15. В Добринском районе 10 новых зараженных. В Грязинском районе выявили 6 заболевших местных жителей. В Липецком – 2. В Добровском, Хлевенском и Чаплыгинском районах по 1 случаю.

Лечатся 2 926 липчан. В инфекционных госпиталях лежат 1 158 пациентов. Дома – 1 768. Умерли 175 жителей региона. За прошедшие сутки скончались 5 человек.