Вакцину от коронавируса в Липецке в первый день получили 64 медика

Первую вакцину от коронавируса получают врачи Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкую область поступила первая партия вакцины от коронавируса Спутник V – всего 800 доз. В этот вторник, 15 декабря, прививку начали получать медики. Среди первых вакцину в Липецкую городскую больницу №4, где прививку получили 64 медработника из этого и еще трех учреждений: онкологического диспансера, бюро судебно-медицинской экспертизы и больницы №6.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, первая партия вакцины передается в 8 больниц и поликлиник: № 4 «Липецк-Мед», больница скорой медицинской помощи № 1, городская поликлиника № 4, Липецкая городская поликлиника № 7, Елецкая городская больница № 1, Елецкая городская больница № 2, «Лебедянская ЦРБ» и «Усманская ЦРБ».

До конца года должны поступить еще 944 дозы, помимо медработников среди первых вакцину также получат педагоги.

Для хранения вакцины в Липецкой области есть специальные морозильные камеры, где можно разместить одновременно до 9000 доз вакцины. Для транспортировки вакцины по больницам и поликлиникам выделили 70 машин с контейнерами.