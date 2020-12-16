В ДТП с опасной автоцистерной в Липецке пострадал водитель легковушки

Опасная авария произошла минувшим вечером, 15 декабря, на дороге в Краснинском районе Липецкой области. Там вблизи села Гудаловка около 17.00 столкнулись «ВАЗ» и автоцистерна с горючими материалами.

Удар был такой силы, что отечественная легковушка мгновенно превратилась в искореженную груду металла. Водителя зажало внутри. На место происшествия выезжали сотрудники 30 пожарно-спасательной части. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, целостность цистерны не нарушена, обошлось без пожара.

Спасатели отключили аккумуляторы на обеих машинах. А затем разрезали кузов легковушки и достали водителя. Мужчину передали бригаде скорой помощи и увезли в больницу.