Игорь Артамонов и Константин Калинин договорились о сотрудничестве

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Развитию сотрудничества в социально-экономической сфере на долгосрочной основе будет способствовать соглашение между администрацией Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», которое подписали сегодня руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов и руководитель центра Константин Калинин.

Основными направлениями сотрудничества являются организация и проведение в регионе мониторинга реализации госпрограмм Российской Федерации, Липецкой области, региональных составляющих нацпроектов, федеральных и региональных проектов. Также это проведение анализа и прогнозирование динамики основных показателей социально-экономического развития Липецкой области, в том числе в сферах инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, межрегионального сотрудничества.

Кроме того, Аналитический центр при Правительстве РФ будет сопровождать создание фабрики пилотирования проектов для их быстрого запуска и последующего тиражирования на территории Липецкой области и других российских регионов, а также целый ряд других вопросов, в том числе продвижение новых (инновационных) технологий в условиях модернизации экономики. «Липецкая область – активно развивающийся регион. Мы открыты для сотрудничества, нам интересны смелые и перспективные проекты», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.