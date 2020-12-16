В ДТП с мусоровозом и КамАЗом под Липецком погибли два человека

Грузовик выехал на встречку Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Жуткая авария произошла во вторник, 15 декабря, на трассе Орел – Тамбов в Елецком районе Липецкой области. Там столкнулись два грузовика – мусоровоз и «КамАЗ» с прицепом. От сильного удара кабину мусоровоза сплющило, грузовик с прицепом развернуло поперек дороги.

ДТП с двумя грузовиками под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, 32-летний водитель мусоровоза не справился с управлением и выехал на встречку. На месте аварии скончался 60-летний пассажир КамАЗа, водитель позже умер в больнице.

Погибли водитель и пассажир мусоровоза Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Также стали известны подробности ДТП с автоцистерной в Краснинском районе. По предварительным данным автоинспекторов, 27-летний водитель «Хонды-Цивик» влетел в «Даф», за рулем которого был 39-летний мужчина. Водитель иномарки, после того, как его извлекли спасатели, скончался в больнице.