За сутки в Липецкой области 160 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на 16 декабря 2020 года коронавирусом в Липецкой области зарегистрировали 160 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе официально заразились 13 593 человек. 10332 жителя региона выздоровели, 175 – умерли. Сейчас на лечении остаются 2926 жителей области.

Большая часть зараженных переносят вирус в легкой форме и получают лечение на дому. В ковидных госпиталях по области лежат 1158 пациентов.

Напомним, что в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса. Сейчас в числе первых ее получают сами медики и педагоги. До конца года в Липецкую область привезут еще более 900 доз вакцины.