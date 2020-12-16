В Липецке синоптики рассказали, выпадет ли снег к Новому году

Снег на Новый год в Липецке: прогнозы синоптиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

Зима в этом году пришла в Липецк с опозданием. Но прогноз погоды на декабрь и Новый год обнадеживает. По данным «Гисметео», в течение месяца липчан ждет небольшой морозец – от 2 до 8 градусов ниже ноля. Временами снегопад.

По предварительным данным, 31 декабря столбик термометра опустится еще ниже. В Новогоднюю ночь около -12 градусов, а днем чуть теплее – до 10 градусов мороза. В первый день 2021 года в областном центре обещают 8 градусов ниже ноля. Эти дни вряд ли будут снежными. Если снег и выпадет, то немного и после 2 января.

Отметим, что погода еще может поменяться. Как сообщили «КП-Липецк» в региональном Росгидрометцентре, точный прогноз на Новый год объявят за 5 дней.