В ковидных госпиталях Липецка и области не хватает оборудования для хранения кислорода

В Липецке обсудили вопрос поставки кислорода в инфекционные госпитали. Как сообщил в своем Инстаграм вице-губернатор региона Дмитрий Аверов, в настоящее время в больницы поступает в 10 раз больше кислорода, чем в доковидный период. И хотя газа хватает с учетом любых эпидемиологических сценариев, есть одна проблема. Медики не могут хранить большие запасы кислорода. Мощностей хватает на 1-2 дня.

Задача вполне решаема. Нужно закупить спецоборудование для хранения кислорода в больницах. Региональное управление здравоохранения уже оценивает затраты. Также чиновники договорились с поставщиками о формировании мобильного резерва. Речь идет о готовом кислороде, который доставят в любое медучреждение по звонку в течение 1-2 часов.