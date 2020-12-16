Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 декабря 2020 года: выписали 148 человек

Липчане борются с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 16 декабря 2020 года – лечение завершили еще 148 человек. По данным регионального оперштаба, с начала пандемии с болезнью справились 10 480 липчан.

Напомним, что за сутки COVID-19 выявили у 160 жителей области. В Липецке заболели 96 человек. В Ельце – 14. В Грязинском районе – 12. В Липецком районе 7 зараженных. В Тербунском – 5. В Добринском и Лебедянском районах по 4 новых случая. В Краснинском и Лев-Толстовском – по 3. В Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Чаплыгинском районах заболели по 2 человека. В Становлянском и Хлевенском – по 1.

Лечатся 2 932 липчанина. Из них 1 817 пациентов находятся дома. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Госпитализировали 1 115 человек. За все время умер 181 житель региона. За прошедшие сутки скончались 6 человек.