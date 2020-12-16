Липецкие девушки просят у Деда Мороза мужей, а 6-летний Даня - сил родителям достроить забор

В Липецке почтовый ящик Деда Мороза в парке «Сказка» больше не работает. С 18 ноября зимний волшебник получил более 800 писем от детей. Около 200 из них были без обратного адреса.

В эту среду, 16 декабря, ящик принесут в терем Деда Мороза. Там новогодний герой вместе с помощниками ответит на послания. Дедушку так растрогали детские и взрослые откровения, что он решил ответить не на 100, а на 500 первых писем.

По информации пресс-службы мэрии, в 70% посланий волшебника просили уничтожить коронавирус. 5-летняя Лера мечтает о сестричке, а также розовых коньках. 6-летний Даня попросил в подарок «трансформера для себя, зайчика для сестренки, а маме и папе - сил на постройку забора». Взрослые девочки чаще всего просят Деда Мороза подарить им мужа.