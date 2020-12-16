Липецкие медики, работающие с коронавирусными больными, получат единовременные выплаты

Некоторые категории липецких медиков получат дополнительные выплаты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие медики, оказывающие помощь больным коронавирусом, получат финансовую помощь. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Средства выделят из региональной казны.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, единовременные дополнительные выплаты предназначены для отдельных категорий медработников. Речь идет о липчанах, чей доход может измениться после коррекции выплат на основании постановления Правительства № 1762.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 160 жителей Липецкой области. Это новый антирекорд региона по числу заразившихся за все время пандемии. Всего выявили 13 593 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 480 человек. Умер 181 пациент.