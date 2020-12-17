Игорь Артамонов побывал на открытии нового ФАПа

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В церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Артамонов. Он осмотрел приемную фельдшера и процедурный кабинеты, оценил как работает телемедицина. Все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам. Игорь Артамонов обратил внимание на бумажные карточки и попросил медиков перевести в электронный вид, ведь все ФАПы подключены к системе «Квазар», где хранятся все электронные карточки пациентов.

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