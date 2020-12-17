Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 17 декабря 2020 года: 155 новых случаев

Еще 155 липчан заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки в регионе заболели еще 155 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего в области выявили 13 748 случаев COVID-19.

Днем ранее было больше заболевших – 160. Как и ранее, большинство зараженных зарегистрировали в Липецке – 96. В Ельце диагноз подтвердился у 14 местных жителей. В Грязинском районе – у 12.

Выздоровели 10 480 липчан. На лечении находятся 2 932 пациента. Из них 1 115 лежат в больницах. Дома остаются 1 817 человек. У них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Напомним, что некоторые категории медиков, работающие с ковидными больными, получат единовременные дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор региона. Подробности здесь.