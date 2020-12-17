В Липецке поймали вора, который угнал, разобрал и сжег БМВ

В Липецке сотрудники полиции вычислили угонщика. Заявление поступило в отдел 14 декабря от 40-летнего владельца «БМВ-520». Мужчина рассказал, что его автомобиль пропал ночью с парковки у дома на площади Металлургов. Стоимость иномарки оценили в 100 000 рублей.

Угонщика вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска и ДПС. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 28-летний житель Добровского района.

Во время обыска у него дома нашли колеса с угнанной машины и другие детали иномарки. Кроме этого обнаружили обгоревших кузов БМВ. Уголовное дело возбудили по части 2 стать 158 УК – кража. Угонщику грозит максимум до 5 лет тюрьмы.